Phuket tatili dönüşü ayağının tozuyla Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa programına konuk oldu. Phuket’te tırnak sanatı ve cilt bakım konularında eğitim aldığını anlatan Seda Akgül yeni işini anlattı. Peki, Seda Akgül kimdir ve kaç yaşında? İşte Seda Akgül ile ilgili bilinmeyenler…

SEDA AKGÜL KİMDİR?

Sunucu, akademisyen ve yazar gibi farklı unvanları bulunan Seda Akgül, 17 Haziran 1971’de Ankara’da dünyaya geldi. TED Ankara Koleji ve Hacettepe Üniversitesi İngilizce bölümünü tamamlayan Seda Akgül, İsveç Üniversitesi’nin bursu ile Brüksel’de eğitimine devam etti. Bir süre İsveç Üniversitesi’nin bursu ile Brüksel’de staj yaptı. Eğitimleri ardından Türkiye’ye dönen Seda Akgül, TRT sınavına girdi ve sunuculuk kariyerine adım atmış oldu. Dış politika haberlerini hazırlayıp sunmanın yanında uzun yıllar haber bülteni spikerliği yaptı. Bir yandan da özel bir üniversitede medya dersleri verdi. TV8, Star Tv gibi kanallarda haber sunuculuğu yapan ve kendine has üslubuyla dikkat çeken Seda Akgül, Kısmet Olur programıyla ise ismini geniş bir kitleye duyurdu. Programın devam ettiği esnada fazla kilolarından kurtulan ve değişimiyle sık sık magazin sayfalarına konu olan ünlü sunucu, zayıflamak için ameliyat olduğu haberlerini ise yalanladı. Evlilik programı ardından Gel Konuşalım programının sunuculuğunu üstlendi. 2016 yılında Avram Habib ile evlenen ancak bu evliliği kısa süren Seda Akgül, 2018 yılında iş adamı Ergün Ersoy’la nişanlandı. İkili, 2019 şubat ayında ayrıldı. Seda Akgül'ün Dişilik mi Kişilik mi ve Ruh Öküzü mü Ruh İkizi mi isimli iki kitabı var.



