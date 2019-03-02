Seda Bakan: Ben mahalle çocuğuyum kimse beni kolay kandıramaz

,● ‘Öldür Beni Sevgilim’ 1 Mart’ta vizyona giriyor. Heyecan, korku, merak... Hangisi daha baskın? Nasıl hissediyorsunuz?

Bende heyecan dorukta şu an. Çok emek verdik bu filme, Murat ve ben tüm ekibimizle birlikte. Tüm kalbimizle çok inandık. Şimdi artık son noktaya gelindi ve iş bizden çıktı. Takdir izleyicinin.

● İnsan sizi ve Murat Boz’u yan yana düşününce daha romantik bir hikaye bekliyor... Ama film bayağı absürt komedi olmuş...

İşin aslı biz de filme öyle başladık. Filmin aslında romantik komedi olması planlanıyordu. Senaryoyu ilk okuduğumuzda da durum öyleydi. Ama sete başlayınca başka bir şey oldu. Karakterler o kadar herkesin kendinden bir şey bulabileceği karakterler ki... Diğer yandan ortada bir piyango var. O bileti ellerinde tutunca şaşıran ve sapıtmaya başlayan bir çifti var (Gülüyor). Biz de o şaşkınlığı ve delirme halini ortaya çıkarmak için her şeyi denedik. Ha ama yine de bence o dozunda ve olması gereken romantizm var filmde.

● Demet çok eğlenceli ama diğer yandan çok saf ve her şeye hemen kanıyor... Benzerliğiniz var mı?

Offf! Ben çok cinimdir, mahalle çocuğuyum neticede. Mahallede yetiştiğim için beni öyle kolay kandıramaz kimse. Tamam, benim espri ve muhabbet yanım çok güçlüdür ama tam da o yüzden her şeyi hemen anlarım. Karşımdaki mesela dokundurmalı bir şekilde dalga geçmeye çalışıyorsa bunu hemen hissederim. İzin de veririm buna. Çünkü hem kendim dalga geçmeyi severim hem de benimle yapılmasına müsaade ederim. Bundan keyif de alırım. Ama art niyetli olmamak kaydıyla.

● Filmde bol aksiyonlu sahneler de var. Zorlandığınız oldu mu? Traji komik durumlar yaşadınız mı?

Ben mesela normalde asla dalamam. Ama film için “Yapacağız” denildi ve yaptım. Yine de çok zordu benim için. Aksiyonu bol olan filmlerde oyuncuya çok görev düşüyor. Tamam dublörlerimiz vardı ama her şeyi de dublörle yapamazsın yani. O yüzden mümkün olduğunca ipi kendimiz göğüslemeye çalıştık.

MURAT'A DAHA DA HAYRAN OLDUM

● Murat Boz ile birlikte çalışmak nasıldı?

Başta ister istemez 'Adam pop star yaa! Nasıl olacak?' diyorsun. Neticede asıl işi müzik. Oyunculuk başka bir disiplin gerektiriyor. Ama Murat herkesi utandırdı. Muhteşem bir çalışma disiplini var. Hayranlığım daha da arttı.

ANNE OLACAĞIMI ÖĞRENDİĞİMDE ŞOKA GİRDİM

● Mutlu musunuz?

Çok şükür! Mutluyum. Hayat sürprizlerine devam ediyor… (Gülüyor). Güzel gidiyor her şey. Bir bebek bekliyoruz, zaten duyuldu. Aslında benim istediğimden biraz erken duyuldu. Ama hayırlısı olsun.

● Ne hissettiniz?

Şoka girdim valla! Şoktan hiçbir şey hissedemedim sanırım. Allah isteyen herkese versin. İnşallah benim için de iyi olur. Sağlıklı bir şekilde kucağımıza almayı nasip etsin.

● “Evlilik aşkı öldürmüyor güldürüyor” demişsiniz. evlilik o kadar eğlenceli bir şey mi gerçekten sizin için?

Öldürmeyen şey güldürür diye dedim. Tamamen esprisine söylediğim bir şeydi. Yoksa hayat tabii ki kimse için her an eğlenceli bir durum değil. Hayat gayet ciddi ve zor bir olay. Ama biraz sizin algınızla da alakalı.

● Evlilikten “sıkıcı bir kurum” diye bahseden de çok...

Ben biraz onun insanın bakış açısıyla ilgili olduğunu düşünüyorum. Bence kimi seçtiğinizle alakalı ya da karşılıklı birbirinizin seçimleriyle alakalı bir mevzu. Doğru kişiyi bulduysanız neden hayatınız cehenneme dönsün ki! Birlikte zorlukların üstesinden gelmek de güzel anlarını daha değerli kılmak da mümkün. Reklam sloganı gibi oldu: Evlilik iyidir (Gülüyor).

● Çok yüksek bir enerjiniz var. en azından bize yansıyan bu. sizi ne mutsuz eder ya da depresif yanınız hangi durumda ortaya çıkar?

Ben Terazi burcuyum. Anında bir uçtan diğer uca geçebiliyor duygularım. Çok da duygusalım. İzlediğim bir haber, sokakta o an tanık olduğum bir durum bile bir anda tüm dengemi bozabilir, çok mutsuz edebilir beni. Ama aynı şekilde güzel bir durum karşısında da bir anda mutlu olabilirim.

● Peki kötü hissettiğinizde ne sizi yeniden motive eder?

İyi şeyleri düşünmek…Meselahayatımın bir dönemi gerçekten sıkıntılı gidiyorsa neşeli müzik dinlemek, güzel bir kitap okumak bana hep çok iyi gelir. Bakış açımı değiştirmeye, o takıldığım konudan kurtulmama çok yardımcı olur.

FAŞİST ZİHİNLİ TOPLUMLARDA KADIN OLMAK DAHA ZOR

● İstisnaları var ama biz genelde güzel kadınları daha ‘prenses’ rollerinde izliyoruz. Siz bu anlamda ters köşesiniz. Yapı olarak da ‘erkek Fatma’ mısınız?

Değilim aslında. Ama tüm dünyada kadın olmak zor, faşist zihinli, erkek egemen toplumlarda daha da zor. Siz birey olarak var olmaya çalışırken insanların size saygı duyması için ekstra çaba sarf ediyorsunuz. Yaptığımız meslek zaten zor. Ben evliyim, bir hayatım var, zaten aile hayatından gelen bir insanım. Ama bazen dişi tarafınızı törpüleyip onların anlayacağı dilden konuşmanız gerekiyor. Ben de bunu küçük yaşta öğrendiğim için hep o kanaldan giderim. Bu da bir çeşit koruma kalkanı.