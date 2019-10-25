Seda Bakan: Çekmeyin annem çok kızıyor

Oyuncu Seda Bakan, gazetecilerin kızının fotoğrafını çekmesini istemedi "Annem çok kızıyor" açıklamasını yaptı

25 Ekim 2019, Cuma 08:01 Son Güncelleme:
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Seda Bakan: Çekmeyin annem çok kızıyor

Ali Keser / POSTA

Seda Bakan 2014’te müzisyen Ali Erel ile nikah masasına oturmuş, ağustosta kızı Leyla’yı dünyaya getirmişti.

Önceki gün bebeği ile Bebek Koru Kahvesi’ne giden oyuncu, kızının yüzünü göstermek istemedi.

'Leyla’yı almadan dışarı çıkınca kendimi kötü hissediyorum'

Nedenini de şöyle açıkladı:

“Sonra annem (Sema Bakan) çok kızıyor. Nazar değeceğini söylüyor. Ama ben de Leyla’yı almadan dışarı çıkınca kendimi kötü hissediyorum, vicdan azabı çekiyorum.”

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