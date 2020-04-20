Seda Bakan: Doğumdan sonra halüsinasyon gördüm

Tüm programımızı kızımıza göre yapıyoruz. Bebeğimi akşamları yanımda yatırıyorum. Uyku düzenim alt üst oldu. Annelik inanılmaz zormuş. Büyük iş. Ağladığım zamanlar oldu” diye konuştu.

'Hâlâ emziriyorum'

İşte Seda Bakan’ın açıklamaları:

● Leyla’yı hâlâ emziriyorum. Hiç mama vermedim.

● Doğumdan 15 gün sonra yorgunluk ve uykusuzluktan evde birileri geziyor sandım, halüsinasyon görmeye başlamıştım. Şimdi daha rahatım.

● Hamilelik döneminde 25 kilo aldım. Sonra veremeyince, moralim bozuldu. Artık acele etmiyorum, önceliğim kızım çünkü.

● Kritik günlerden geçiyoruz. Hazıra dağ dayanmaz. Birçok masrafımız var. Korkuyorum. Daha önce panik atak geçirmiştim.

''İnşallah 150 kilo olmayız”

28 gündür sokağa çıkmayan Seda Bakan, mutfağa girip hamur açmıştı. Arda Türkmen’in verdiği tarifle lahmacun yapan Bakan, bu anları sosyal medyadan, “İnşallah 150 kilo olmayız” notuyla paylaşmıştı.





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