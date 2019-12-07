Seda Bakan, kızıyla fotoğrafını paylaştı
Görüldüğü yerde gazetecilerin kızının fotoğrafını çekmesini istemeyen Seda Bakan, kızıyla fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.
Oyuncu Seda Bakan kızıyla fotoğrafını "Maşallah benim kızıma" notuyla paylaştı. Beyaz peluş tulumu ve renkli gözleriyle dikkat çeken Bakan'ın minik bebeğine takipçileri "Maşallah" mesajları attı.
- Aaaa şahane bir bebiş maşallah.
- Gözler kime benziyor öyleee, maşallah.
- Maşallah maviş bi kızzz oy yerim.
- Gözler de nazar boncugu maşallah.
"Annem kızıyor"
Daha önce gittiği bir mekanda görüntülenen Seda Bakan kızının yüzünü göstermek istememişti.
Nedenini de şöyle açıklamıştı:
“Sonra annem (Sema Bakan) çok kızıyor. Nazar değeceğini söylüyor. Ama ben de Leyla’yı almadan dışarı çıkınca kendimi kötü hissediyorum, vicdan azabı çekiyorum.”