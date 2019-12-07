Seda Bakan, kızıyla fotoğrafını paylaştı

Oyuncu Seda Bakan kızıyla fotoğrafını "Maşallah benim kızıma" notuyla paylaştı. Beyaz peluş tulumu ve renkli gözleriyle dikkat çeken Bakan'ın minik bebeğine takipçileri "Maşallah" mesajları attı.

- Aaaa şahane bir bebiş maşallah.

- Gözler kime benziyor öyleee, maşallah.

- Maşallah maviş bi kızzz oy yerim.

- Gözler de nazar boncugu maşallah.

"Annem kızıyor"

Daha önce gittiği bir mekanda görüntülenen Seda Bakan kızının yüzünü göstermek istememişti.

Nedenini de şöyle açıklamıştı:

“Sonra annem (Sema Bakan) çok kızıyor. Nazar değeceğini söylüyor. Ama ben de Leyla’yı almadan dışarı çıkınca kendimi kötü hissediyorum, vicdan azabı çekiyorum.”