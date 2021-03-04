Magazin Seda Bakan'dan Bollywood dansı!

Seda Bakan'dan Bollywood dansı!

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Seda Bakan'dan Bollywood dansı!

Ünlü oyuncu Seda Bakan Bollywood dansıyla kendine hayran bıraktı.

04 Mart 2021, Perşembe 16:36 Son Güncelleme:
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Ünlü oyuncu Seda Bakan, müzisyen Ali Erel ile 7 yıl önce nikah masasına oturmuştu. Çift, 2019 yılında ise ilk kızları Leyla'yı kucaklarına almıştı. Mutlu evliliğiyle dikkatleri üzerine çeken Seda Bakan, sosyal medya paylaşımlarıyla da hayranlarını mest etmeye devam ediyor.

'BOLLYWOOD DANSI BENDEN SORULUR'

Güzel oyuncu, son olarak dansıyla dikkat çekti. Hint dansıyla kendine hayran bırakan Seda Bakan'ın enerjisine beğeni yağdı. Bakan paylaşımına "Bollywood dansı benden sorulur" notunu düştü.


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