Magazin Seda Bakan'dan kızı Leyla'ya mütevazı doğum günü!

Seda Bakan'dan kızı Leyla'ya mütevazı doğum günü!

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Seda Bakan'dan kızı Leyla'ya mütevazı doğum günü!

Oyuncu Seda Bakan ile müzisyen Ali Erel'in kızları Leyla 1 yaşına bastı. Kızının doğum gününü aile arasında düzenledikleri bir organizasyonla kutlayan Bakan, fotoğrafları takipçileriyle paylaştı.

17 Ağustos 2020, Pazartesi 11:06 Son Güncelleme:
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Seda Bakan, Ali Erel ile 2014 yılında nikah masasına oturmuştu. Çift, geçtiğimiz yıl kızları Leyla'yı kucaklarına alarak ilk kez anne-babalık duygusunu yaşadı. Bakan ve Erel'in kızı Leyla bugün 1 yaşına bastı. Çift, aile arasında düzenledikleri organizasyon ile kızlarının doğum gününü kutladı.

'İyi ki doğmuş Canım Leyla'

Oyuncu Seda Bakan, sosyal medya hesabından ailecek çekildikleri kareleri "İyi ki doğmuş canım Leyla" notuyla yayınladı.

34 yaşındaki Seda Bakan'ın fotoğrafları hayranlarından büyük ilgi gördü.

Sosyal medyayı salladı

Sevilen oyuncunun geçtiğimiz yıl kızına 40 mevlidi okutturması hafızalardan henüz silinmemişken, yeni annenin kızına evde yapılan pastayla doğum günü kutlaması sosyal medyaya damga vuran konular arasında oldu. Seda Bakan'ın samimi halleri sosyal medyada çok konuşuldu.


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