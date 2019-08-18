Seda Bakan'dan kızıyla ilk paylaşım
Oyuncu Seda Bakan ile müzisyen eşi Ali Erel çiftinin kızları doğdu. Çift bebeklerine Leyla ismini verdi. Seda Bakan kızının ilk fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.
Ocak 2014'te müzisyen Ali Erel ile nikâh masasına oturan oyuncu Seda Bakan, Leyla ismini verdikleri bebeğini geçen cuma günü dünyaya getirdi.
Dün akşam Instagram hesabından kızının ilk fotoğrafını paylaşanoyuncu, "Bebişkomuz Leyla'yı Allah'ın izniyle kucağımıza aldık. Hayatımızın en güzel anlarını yaşadık. Allah isteyen herkese nasip etsin inşallah.." mesajını ekledi.
Seda Bakan'ın paylaşımı kısa sürede binlerce kişi tarafından beğenildi.