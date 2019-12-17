Bir süredir aşk yaşadığı iş insanı sevgilisi Ali Gürel ile geçtiğimiz haziran ayın evlenen oyuncu Seda Güven Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafıyla çok konuşuldu. Oyuncunun giydiği kıyafete takipçilerinden komik yorumlar geldi.

İşte o yorumlar:

- Çöp poşetlerin dolmuş.

- Abla montu ayağına giymişsin yanlışlıkla.

- Ayak montu.

- Gülelim diye mi yaptın, bu ne ayol?

- Doktor bu ne?

- Takipten çıktım yeminle.

- Seda hanım kıyafeti nereden aldınız? Söyleyin de biz almayalım.