Seda Sayan: Acun Ilıcalı'nın tuzağına düştüm
Seda Sayan TV 8'deki 'Yemekteyiz' programının çekimlerinin uzun sürmesine isyan etti
Magazinn.com'a konuşan Seda Sayan ''Kandırıldım, Acun Ilıcalı'nın tuzağına düştüm. Çekimler bir türlü bitmiyor!
26 yıl sabah programı yaptım. Böyle sonu gelmeyen çekim görmedim.
Yarışmacılar beni bile susturuyor. Arkadaşlarım tatile çağırıyor, gidemiyorum. Neyse ki eğleniyorum'' dedi.
Seda Sayan, Sergio Gürlek ile 'Keten Helva' adlı rock şarkısında düet yaptı.
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