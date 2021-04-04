Seda Sayan: Çok şükür
Seda Sayan'ın iki ay önce trafik kazası geçirip, ölümden dönen eniştesi Coşkun Yıldız’dan iyi haber...
04 Nisan 2021, Pazar 09:57 Son Güncelleme:
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Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Ören Mahallesi'nde yaşayan şarkıcı Seda Sayan'ın eniştesi Coşkun Yıldız 10 Şubat'ta motosikletiyle seyir halindeyken arkadan gelen bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanmıştı. Yıldız, uzun bir tedavinin ardından iyileşmeye başladı.
Sosyal medya hesabından eniştesinin görüntülerini paylaşan Seda Sayan, güzel haberi "Çok şükür 2 gün önce özel yoğun bakım odasına geçtik" notuyla duyurdu.