Seda Sayan: Evlilikte başarısız oldum

* Hayatımda kimse yok diye yalnız değilim. Ailem, dostlarım yanımda.

* Artık evlenmem çünkü hep başarısız oldum. Ama kabul ediyorum, suç bendeydi. Hep çok çalıştım. İşimi ön planda tuttum.

* Bir erkekte dürüstlük, sadakat, netlik en önem verdiğim özellikler. Yalansız insan seviyorum.

FATMA GİRİK DİYETİ

* Herkes bu aralar yaşıma taktı. Öyle abarttılar ki, sanki annemi ve ablamı bile ben doğurdum. 53 yaşındayım.

* Formda kalmak için Fatma Girik diyeti uyguluyorum. Bana ‘Günde bir öğün ye, ama ne yersen ye’ demişti. Sabahları şekersiz Türk kahvesi içiyor, muz yiyorum. Her yemeği ancak iki çatal, iki kaşık ölçüsünde tadıyorum. Restorana gittiğimde arkadaşlarıma yemek ısmarlayıp tabaklarından ufak tefek çalıyorum.

* 30 yaşıma kadar annemden harçlık aldım, şimdi ise paramı oğlum Oğulcan yönlendiriyor. Emlağa yatırım yaptım. Ben ev alıyorum, sülalem o dairelerde oturuyor.

* Çocukken bir bayram sabahı babamın parası olmadığı halde bana aldığı yeşil pantolon gözümün önünden gitmiyor. Bayramlarda aklıma geliyor, gözlerim doluyor.

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