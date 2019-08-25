Seda Sayan filtresinin yeni kurbanı Mustafa Sandal oldu Instagram hesabından paylaştığı filtreli fotoğraflarla konuşulan Seda Sayan bu kez Mustafa Sandal ile fotoğraf çektirdi. Daha önce de aynı filtreyi Acun Ilıca'ya uygulayan Sedan Sayan bu kez Mustafa Sandal'ı gençleştirdi