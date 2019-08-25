Seda Sayan filtresinin yeni kurbanı Mustafa Sandal oldu
Instagram hesabından paylaştığı filtreli fotoğraflarla konuşulan Seda Sayan bu kez Mustafa Sandal ile fotoğraf çektirdi. Daha önce de aynı filtreyi Acun Ilıca'ya uygulayan Sedan Sayan bu kez Mustafa Sandal'ı gençleştirdi
Mustafa Sandal'ı etiketleyerek paylaşım yapan Sayan, "Mustiye hafif botox yaptım" ifadelerini kullandı. Binlerce kullanıcı fotoğraf karşısında Sandal'ın yeniden gençleştiğini söyledi.
İşte o fotoğraf;
ACUN ILICALI DA NASİBİNİ ALMIŞTI
Haziran ayında Eser Yenenler-Berfu Yıldız çiftinin düğününe katılan Seda Sayan, Acun Ilıcalı'yla çekildiği fotoğrafa yaptığı filtre ile de çok konuşulmuştu.