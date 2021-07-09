Seda Sayan hafta içi her gün Gelinim Mutfakta ile televizyon izleyicisinin karşısına çıkıyordu. Sevilen sanatçının sezon finalinin ardından Gelinim Mutfakta’dan ayrıldığı haberleri dolaşmaya başlayınca ünlü sanatçının hayranları ve Gelinim Mutfakta yarışmasının takipçileri konu ilgili araştırma yapmaya başladı.

SEDA SAYAN GELİNİM MUTFAKTA’DAN AYRILDI MI?

Seda Sayan’ın Gelinim Mutfakta’dan ayrıldığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak bir başka ünlü sanatçı Demet Akalın’ın gelinim Mutfakta’nın sunuculuğu için imza attığı biliniyor.

Bu nedenle resmi açıklama olmamasına rağmen Seda Sayan Gelinim Mutfakta’dan ayrıldı denilebilir.

SEDA SAYAN GELİNİM MUTFAKTA’YI NEDEN BIRAKTI?

Seda Sayan’ın gelinim Mutfakta’yı neden bıraktığına dair de bir bilgi bulunmuyor.

SEDA SAYAN KİMDİR?

Asıl adı Aysel Gürsaçer olan Seda Sayan, 30 Aralık 1962 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Şarkıcılığa düğün salonlarında başlayan Sayan, sonrasında uvertür olarak küçük gazinolara geçti. Sevgilisi organizatör Turgut Akyüz'ün Stardust kulübünde assolist olarak sahneye çıktı.

Uzun zaman "b" sınıfı gazinolardan Gülizar'da assolistlik yaptı. Dönemin büyük assolistlerinin çok yüksek ücret istemelerine kızan Fahrettin Aslan tarafından, Harika Avcı'yla birlikte bir süre ders aldırılıp dönemin en büyük gazinosu Maksim Gazinosu'na assolist olarak çıktı. Böylelikle ilk defa ciddi müzik eğitiminden gelmeyen assolistlerin üne kavuştuğu dönemi başlamış oldu. Seda Sayan'ı Fahrettin Aslan'a tavsiye eden kişi ise film yapımcısı Türker İnanoğlu'ydu.

Seda Sayan, Ağustos 1978'de sahne alabilmek için mahkeme kararıyla yaşını büyüterek doğum tarihini 4 Ocak 1959 olarak değiştirdi. Mayıs 1987'de ilk eşi Rıdvan Kılıç'la evlenen Seda Sayan, Aralık 1987'de boşandı. 1990 yılında evlendiği ikinci eşi Sinan Engin'den 1995 yılında boşandı. Bu evlilikten Oğulcan isimli bir oğlu dünyaya geldi.

Mahsun Kırmızıgül ile 3 yıl süren bir birliktelik geçirdi. 3. eşi Soner Yapcacık ile 25 Ağustos 1998 tarihinde evlendi, 1999 yılının Ocak ayında boşandı. 4. eşi Tuncay Kıratlı ile Nisan 2000'de evlendi ve Ocak 2001'de boşandı. 5. eşi futbolcu Hakan Şükür'ün kardeşi Gökhan Şükür ile 2004 yılında evlendi ve bir yıl sonra boşandı. Türkücü Nihat Doğan ile nişanlanıp evliliğin eşiğinden dönen Seda Sayan, Türk halk müziği sanatçısı Onur Şan'la 1 Şubat 2008 tarihinde Çırağan Sarayı'nda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş tarafından kıyılan nikâhla evlendi. Seda Sayan ve Onur Şan Şubat 2010 tarihinde boşandı. Aralık 2017'de mahkeme kararıyla doğum tarihini 30 Aralık 1962 olarak değiştirdi.