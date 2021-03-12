Magazin Seda Sayan, Gelinim Mutfakta'nın 660. Bölümünde en yüksek puanı kime verdi?

Seda Sayan, Gelinim Mutfakta'nın 660. Bölümünde en yüksek puanı kime verdi?

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Seda Sayan, Gelinim Mutfakta'nın 660. Bölümünde en yüksek puanı kime verdi?

Gelinim Mutfakta 12 Mart Cuma günün birincisi ve sonuncusu belli oldu mu? 12 Mart Cuma Gelinim Mutfakta Puanları sonucu kim kaç puan aldı? Cuma günü çeyrek altını kim aldı? 12 Mart Cuma Puan durumu sonucuna göre bugün kim birinci oldu?

12 Mart 2021, Cuma 14:26 Son Güncelleme:
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Seda Sayan, 660. Bölümde en beğendiği yemeğe 5 puan verdi! Seda Sayan, gelinlerin yaptığı yemeklerden yedi ve damak tadına uygun olarak 1'den 5'e kadar puanladı. En yüksek ve en düşük puanı kime verdi?

Gelinim Mutfakta, yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 13.00'da Kanal D'de!

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