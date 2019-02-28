Seda Sayan genç kızlara taş çıkardı

56 yaşındaki Seda Sayan, genç görüntüsüyle herkesi kendine hayran bırakıyor.

Mini eteğiyle çekildiği bir videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Sayan, adeta genç kızlara taş çıkardı.

'MODA HAFTASI KUAFÖRSÜZ OLUR MU?'

Seda Sayan, çektiği videoda 'Moda haftası kuaförsüz olur mu? Kuaföre gelip hazırlanmadan olmaz' dedi.





Sürekli diyet yapan Seda Sayan, haftanın 4-5 günü pilates yapıyor, estetik ve dolguyu da ihmal etmiyor.

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