Seda Sayan gençlere taş çıkarttı: Vücut yaşım 20

Seda Sayan, Şişli Günay Restaurant’taki programında ayna parçalarıyla süslü transparan elbisesiyle büyük sükse yaptı. Herkes “Nasıl bu kadar ince kalabiliyor?” diye birbirine sordu. “Vücut yaşım 20” diyen Seda Sayan (56) nasıl formda kaldığını anlattı.

Nelerden uzak duruyor?

Abur-cubur, zararlı ne varsa elini sürmüyor. Unlu, şekerli, tuzlu gıdalardan da uzak durmaya çalışıyor. Meyve-sebzeleri mevsiminde tüketiyor.

Sihirli formülü var mı?

Açlık krizi gelirse bir bardak ayran içiyor. Tatlı krizinde 2 adet kuru kayısı yiyor. Ödem atan çayları ihmal etmiyor.

Sahneye fırladı

Seda Sayan’ın ağırladığı isimler arasında ‘Yemekteyiz’ programının sunuculuğunu devraldığı Onur Büyüktopçu da vardı.

Sayan “Herkes sanıyor ki ben geldim, Onur işinden oldu. Böyle bir şeyi kabul etmiyoruz” dedi. Hazar Ergüçlü de kız arkadaşıyla sahneye fırlayıp dans etti.