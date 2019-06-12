Seda Sayan isyan etti
Eser Yenenler-Berfu Yıldız çiftinin düğününde yaptığı filtreli paylaşımlarla çok konuşulan Seda Sayan'a, oğlu Oğulcan’dan ilginç bir gönderme geldi
Şarkıcı Seda Sayan'ın Instagram fotoğraflarından kullandığı filtreler takipçileri tarafından ti'ye alınmıştı.
(Seda Sayan'ın fotoşop uygulamasından Acun Ilıcalı da nasibini aldı!)
Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, Eser Yenenler-Berfu Yıldız çiftinin düğününden kareleri "filtresiz" yazarak paylaştı.
'SİZE DE YARANAMIYORUM'
Oğlunun bu göndermesini fark eden Seda Sayan, paylaşımın altına "Ay size de yaranamıyorum doğal botoks yapıyorum uygulamalarla beğenmiyorsunuz be" yazdı.