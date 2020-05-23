Seda Sayan: Karantinada dolgularım eriyip gitti

Sizin çok titiz biri olduğunuzu biliyoruz... Karantinada elinizden bez düşmüyordur herhalde.

Karantinada beyaz sirke, kolanya elimden düşmeyelerden. Duş başlıkları, kapı kolları sürekli sirkeyle ovuluyor.

‘Amaaaan canım korona bana bulaşmaz’ diye düşündünüz mü hiç?

Valla ‘Aman canım korona bana bulaşmaz’ diye hiç düşünmedim aksine çok korktum. Biliyorsun Sunacım aç dolaştığım için bağışıklık sistemimi güçlendirecek vitaminler aldım, doğru beslenme programı hazırlattım. Sosyal mesafeye çok dikkat ettim. Kendimi korumaya aldım.

Günlerdir evdesiniz, laf aramızda; kilo aldınız mı?

Kilo aldım. İyi de oldu. Metebolizmamı şaşırttım. Çok az yiyordum. Bağışıklık sistemim için ballar, tereyağlar Allah ne verdiyse valla yedim. Şimdi gayet iyiyim.

Karantina bittikten sonra yapılacaklar listesinin ilk 5’inde neler var?

Aldığım kiloları vermek, annemi hiç göremedik. Ben ablamın yanındayım. Ablam Bodrum'a yerleşti. Bu pandemiyi burada geçiriyorum. Annem doktor gözetiminde olduğu için onu hiç getirmedik. Haliyle çok özledik. İlk işimiz yanına koşmak olur.

Sizin için ‘En büyük kabus’ ne olur?

Ülkemizin yaşadığı sadece benim değil hepimizin kabusu oldu. Yine de biz bu işi millet olarak çok iyi idare ettik. Çünkü başka ülkeler neler yaşadı gördük. Çok ağır geçirenler oldu. Ama biz hakikaten bu sefer inanılmaz dirayet gösterdik, baş ettik.

‘Eğlenceli kadınım’

Estetik yaptırdığınızı açık açık söylüyor, gösteriyorsunuz. Başkaları gibi neden saklamıyorsunuz, çok mu cesursunuz?

Bu, çok doğal bir şey. İnsanın, abartıya kaçmadan birkaç sene geriye gitmesi, gençleşmesi çok güzel bir şey.

İrem Sak “Karantinada dolgularım eridi” diye dert yanmıştı, sizde durumlar nasıl?

Hepimizin dolguları, botoksları hepsi gitti bacım. Çok doğru söylemiş organik olduk. Güzel de oldu, çünkü doğallaştık.

Bu kadar fit ve güzel olmak çok maliyetli mi? Dışarıdan kendinize bakınca ‘Çok masraflasın bacım’ diyor musunuz?

Ben güzelliğine çok para harcayan bir kadın değilim ya. Spora önem veriyorum da şu sıralar sadece yürüyorum.

Bu kadar eğlenceli, hayatı dolu dolu yaşayan biri çok sık ağlar mı? Veya en çok neye ağlarsınız? Sizi ne hüzünlendirir?

Çok komik, esprili, eğlenceli kadınımdır. Etrafımdaki herkes benim anlattıklarıma güler. Arkadaşlarım ‘Sensiz eğlenemiyoruz’ derler. Annemi facetime’da yatarken görürsem üzülüyorum. Bazen bir şarkı da beni hüzünlendirir tabii.

Pişmanlığım yok

İçinizde ukde kalan bir şey var mı?

Hamdolsun benim içimde hiçbir ukde kalmadı. Çok çalıştım, hâlâ da çalışıyorum. Yapabileceğim her şeyi yaptım. Pişmanlıklarım yok. Hatalar insana bir şeyler öğretir. Bu konuda çok şanslı hissediyorum inan.

Şöhretten hiç yorulduğunuz oluyor mu? Kaçış noktalarınız var mı?

Yorulursam bırakır giderim her şeyi. Geçen sezon çok yoruldum. Hatırlarsan hem yemekteyiz, hem O ses Türkiye, konserlerim çok yoğun geçti. Biraz durmak iyi geldi. Hatta bu dinlenme sürecim biraz daha uzasa hiç fena olmaz.

Hiç makyaj yapmıyorum

Karantinanın ilk günlerinde ‘Karantinayı kiminle geçirmek isterdiniz?’ diye bir anket yapıldı en çok siz çıktınız... Peki siz kiminlerle karantinayı geçirmek isterdiniz?

Ay gerçekten mi? Valla bunu hiç bilmiyordum. Ben gırgır kadınım, espirili kadınım o yüzden çıkmışımdır. Valla ablam, eniştem ve yeğenimle Bodrum’da geçirdim. Bana çok iyi geldi Sunacım. Kafamı dinledim. Günlerdir hiç makyaj yapmadım. Cildim de dinlendi, hücrelerim de.

‘Torun istiyorum’

Oğlunuz Oğulcan’ın sevgilisi Ezgi Eyüboğlu ile tanıştınız mı?

Ezgi ile tanışamadım, araya korona girdi. Onlar İstanbul’da kaldı, ben buraya gelmek zorunda kaldım. Ama yakışıyorlar birbirlerine, çok tatlı kız.

Oğulcan şu anda telefon açıp dese ki, “Anne, babaanne oluyorsun.” Ne tepki verirsiniz?

Benim canım oğlum öyle bir şey yapsa çok sevinirim, hem de çok. Öyle mutlu olurum ki. Eminim bir gün böyle bir şey söyleyecek. Ama evlenmeden olmaz. Asla yani.

Yaşa takılmam

Erkekler genç eş, sevgili bulunca ‘oh hayat mis gibi’, kadınlar kendilerinden küçük erkek ile aşk yaşayınca, ‘dünyanın sonu geldi’. Bu iki yüzlülük niye?

Ben kimsenin yaşına takılmıyorum. Büyük resme bakarım. Bazı genç erkekler, sizin üzerinizde otorite kuracak kadar etkilidir. Ben çok hayat doluyum. Yanımdaki erkeğin dingin olması, ağırbaşlı olmasını isterim. Tanıştığım adama yaşını sormam ki, burcunu sorarım. Ardından kimlik numarasını isterim; evli mi, bekar mı öğrenirim. Evliyse ‘Defol git’ derim.

Koca değil dost şart

Nasıl biri karşınıza çıkmalı ki, ayaklarınızı yerden kesip sizi yeniden nikah masasına oturtsun.

Vallahi çok zor... Ben öyle çok büyük beklentileri olan bir kadın olmadım. Hep sevgiye önem verdim. Anladım ki, bugünlerde insanın gerçekten arkadaşa, yoldaşa ihtiyacı var. Seninle sohbetler edecek, başına bir şey gelse yardımına koşacak. İnsanları rahat bırakalım da yalnız kalmasınlar. Kim kimin ile mutluysa onunla olsun.

Demet haklı valla

Geçenlerde Demet Akalın, çalışamadığı için geçim sıkıntısı çektiğini söyledi. Siz yıllardır çalışıyorsunuz... Sizde böyle bir kaygı var mı?

Böyle bir kaygı sadece Demet’te değil herkeste var. İşleyen demir ışıldar. Şöyle algılanmamalı; ‘Sizde mi parasız kaldınız?’ Etrafımızda bizimle birlikte ekmek kazanan birçok insan var. Ayrıca Demet ev borcu ödüyor, haklı kız. Çalışmadığı zaman nasıl olacak. Hazıra dağ dayanmaz. Herkesin kendine göre yatırımı vardır. Allah herkesin yardımcısı olsun bu konuda.

Siz önce birikim yapıp sonra mı hayatı yaşayanlardansınız?

Yok ben hem birikim yapıp, hem de hayatı yaşanlardanım. Allah sağlık verdiği müddetçe çalışırım da.

Bu anlamda genç sanatçılara ne öneriyorsunuz?

Kendilerine de yatırım yapacaklar, kötü günler için bir köşeye para da atacaklar. Artık şirketler öyle kolay kolay albüm yapmıyorlar. Yetenekli, çalışkan, efendi gençlerin yanındayım, sosyal medya hesaplarım onların emrinde.



