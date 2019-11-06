Seda Sayan: Popomda hiçbir şey yok

Demet Akalın ve Okan Kurt’un birlikteliklerinin sekizinci yılını kutladıkları gece son derece renkli görüntülere sahne oldu. Geceye katılanlar arasında yer alan Seda Sayan, yakın dostlarıyla bir arada olmanın mutluluğunu yaşarken, bol bol göbek attı.

Geceye katılan ünlüler sosyal medya hesaplarından bol miktarda paylaşımda bulundu. Seda Sayan’ın da bulunduğu bir kareye yapılan yorum ise 56 yaşındaki sanatçının dikkatinden kaçmadı.

Seda Sayan'ın bir kadın takipçisi tarafından Aleyna Tilki ve Demet Akalın’la dans ederken çekilmiş ve arkadan görüldüğü kareye, "Aman Seda poposunu ne doldurmuş” şeklinde yorum yapıldı.

Seda Sayan yorumu beğendi

Ünlü şarkıcı, poposu hakkında yapılan bu manidar yoruma kayıtsız kalmadı.

Seda Sayan, “Vallahi popomda hiçbir şey yok! Ama yine de hoşuma gitti demek ki güzel görünüyor” şeklinde bir yanıt verdi.

Seda Sayan, bu ilginç yanıtını kalp emojisi ile süslemeyi ihmal etmedi.





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