Seda Sayan, sesi duyar duymaz döndü

TV8 ekranlarında yayınlanan "O Ses Türkiye" yarışmasına ikili olarak katılan ve söyledikleri Edip Akbayram'ın "Aldırma Gönül" şarkısıyla büyük alkış alan Yılmaz Küçük ve Demet Akpınar jüri tarafından çok beğenildi. Şarkının giriş bölümünde jüri üyelerinden Seda Sayan hemen döndü. Diğer jüri üyeleri ise çok beğendiklerini ancak matematiksel olarak dönüş yapamadıklarını belirttiler.



