Seda Sayan, sesi duyar duymaz döndü

TV 8 ekranlarında yayınlanan "O Ses Türkiye" yarışmasına yarışmacı olarak katılan Yılmaz Küçük ve Demet Akpınar "Aldırma Gönül" şarkısıyla katıldı. İkili seyirciden büyük alkış alırken jüri üyeleri tarafından da çok beğenildi.

22 Aralık 2019, Pazar 00:28 Son Güncelleme:
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Seda Sayan, sesi duyar duymaz döndü

TV8 ekranlarında yayınlanan "O Ses Türkiye" yarışmasına ikili olarak katılan ve söyledikleri Edip Akbayram'ın "Aldırma Gönül" şarkısıyla büyük alkış alan Yılmaz Küçük ve Demet Akpınar jüri tarafından çok beğenildi. Şarkının giriş bölümünde jüri üyelerinden Seda Sayan hemen döndü. Diğer jüri üyeleri ise çok beğendiklerini ancak matematiksel olarak dönüş yapamadıklarını belirttiler.


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