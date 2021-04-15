Magazin Seda Sayan şok belgeyle ifşa etti

Seda Sayan şok belgeyle ifşa etti

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Seda Sayan şok belgeyle ifşa etti

Seda Sayan, Sevda Hanım ve Fatma Hanımla ilgili herkesi şoke eden bir olayı belgelerle ve yayına bağlanan bir emlakçıyla ifşa etti! Gelinim Mutfakta 684. bölümde gergin anlar yaşandı.

15 Nisan 2021, Perşembe 19:17 Son Güncelleme:
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Gelinim Mutfakta 684. bölümde Seda Sayan, şok bir olay açıklayacağını duyurunca herkes çok meraklandı. Olayın faillerinin de Sevda Hanım ve Fatma Hanım olması da kafalarda soru işaretleri bıraktı. Seda Sayan, olayın kahramanlarına bir emlakçıya gidip ne yaptıklarını sordu. İki kaynana böyle bir durumun olmadığını söyleyerek olayı inkar ettiler. Bunun üzerine yayına gittikleri emlakçı bağlandı. Emlakçının anlattıkları herkesin ağzını açık bıraktı. Stüdyoda gergin anlar yaşandı.

İşte o anlar...


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