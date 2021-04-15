Seda Sayan şok belgeyle ifşa etti

Gelinim Mutfakta 684. bölümde Seda Sayan, şok bir olay açıklayacağını duyurunca herkes çok meraklandı. Olayın faillerinin de Sevda Hanım ve Fatma Hanım olması da kafalarda soru işaretleri bıraktı. Seda Sayan, olayın kahramanlarına bir emlakçıya gidip ne yaptıklarını sordu. İki kaynana böyle bir durumun olmadığını söyleyerek olayı inkar ettiler. Bunun üzerine yayına gittikleri emlakçı bağlandı. Emlakçının anlattıkları herkesin ağzını açık bıraktı. Stüdyoda gergin anlar yaşandı.



