Seda Sayan ve Safiye Soyman’ın fotoğrafı olay oldu

Instagram'da paylaştığı fotoğraflarına uyguladığı efektlerle sürekli gündeme gelen Seda Sayan'ın Safiye Soyman ile birlikte çekindiği fotoğraftaki gençlik filtresi dikkat çekti. Kullandıkları filtre merak konusu oldu, Instagram kullanıcılarından çok sayıda yorum geldi:

- Valla 18 yaşındayım benden bile daha gençler.

- Gözler acunu aradı.

- Hayeller 20, gerçekler 55-60

- Safiye soyman tam 18'lik olmuş.

- Ya bu hangi filtre, hangi program?

- Safiye Soyman Safiye Soyman değil.

- Seda Sayan'ı yıllar teğet geçmiş. Fakat Safiye Soyman'a paralel ugramış.

- Biraz daha küçültseler yeni doğmuş gibi olurlar.

- Safiye Soyman bebeklik haline dönmüş. 6-9 aylık haline falan...

Fransız askısı yöntemiyle yüz gerdirme

Seda Sayan yaklaşık 8 ay önce Fransız askısı yöntemiyle yüzünü gerdirmişti. geçtiğimiz ay KKTC’de konser veren 56 yaşındaki şarkıcının yüzündeki değişiklik dikkat çekmişti. Yaptırdığı estetikleri hiçbir zaman gizlemeyen Seda Sayan’ın botoks ve dolgularını yenilettiği konuşulmuştu.

İkişer adet cilt altı ipi yerleştirilmişti

'Fransız Askısı' adı verilen yöntemle 10 yaş birden gençleşen Seda Sayan'a saç diplerinden çene altına kadar, ikişer adet cilt altı ipi yerleştirilmişti. O anları Seda Sayan takipçileriyle paylaşmıştı.

Acun ılıcalı ile fotoğrafı da çok konuşulmuştu

Eser Yenenler ve Berfu Yıldız'ın nikah törenine katılan Seda Sayan, Acun Ilıcalı ile paylaştığı fotoğraf nedeniyle sosyal medyada alay konusu olmuştu.

2.5 milyona yakın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından sürekli makyaj efektli pozlar paylaşan ünlü sanatçı Seda Sayan, bu efekti Acun Ilıcalı'ya da uygulayınca olanlar olmuştu.