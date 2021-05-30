Magazin Seda Sayan'a bir haller olmuş! Son hali dikkat çekti

Seda Sayan'a bir haller olmuş! Son hali dikkat çekti

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Seda Sayan'a bir haller olmuş! Son hali dikkat çekti

Geçirdiği estetik operasyonları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Seda Sayan'ın son hali dikkat çekti. Demet Akalın'a cevaben çektiği videoda sanatçının yüzündeki değişikliği fark edenler "Bu Seda Sayan değil" yorumları yaptı.

30 Mayıs 2021, Pazar 20:42 Son Güncelleme:
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Seda Sayan’ın Demet Akalın’a cevaben çektiği videoda yüzündeki değişiklik dikkat çekti. Sayan, geçen yıl Fransız askısı yöntemiyle yüzünü gerdirmiş, dudak kaldırma operasyonu geçirmişti. Ünlü sanatçının yeniden bir operasyon geçirip geçirmediği merak ediliyor.

Demet Akalın, Star TV'de Alişan'la beraber hazırladığı sabah programının bitmesinin nedeni olarak gördüğü Seda Sayan'ı instagram'da engellemiş ve hakkında ağır ifadeler kullanmıştı. Seda Sayan da Demet Akalın'a Instagram hesabından yanıt verdi. Sayan'ın yanıtına Akalın'dan cevap gecikmedi.

Programlarının bitmesiyle kendisinin bir ilgisi olmadığını belirten Seda Sayan, Demet Akalın'a cevap verdi.

Sayan şu ifadeleri kullandı, “TV ile yapılan anlaşmanız bitmiş 1 hafta önce. Sorduğumda 'sorun yok, anlaşabilirsin' mesajın elimde duruyor, komik olmayın. Sizi kovmadılar anlaşmanız bitti.

DEMET AKALIN SEDA SAYAN'A CEVAP VERDİ

Seda Sayan'ın bu sözlerine Demet Akalın'dan cevap gecikmedi.

Akalın şu ifadeleri kullanarak Sayan’a karşı cevap verdi, “Seni sever sayarız. 21 Mayıs’ta ‘Sakın inanmayın abuk sabuk haberlere ben canlı yayın yapamam çocuklar’ diye mesaj attın. Ben de 'sıkıntı yok' dedim.

Cuma program bitişi ekiple ağlarken ‘Ben başlıyorum’ diye mesaj gönderdin. Cenaze evine davulla gidilmez...

Bunu sen daha iyi bilirsin. Profesyonellikte her şey olur. Son açıklamam ama beni senle yanak yanağa göremezler. Bilgine ”

"YARIN BURAYA OTURABİLİRİM"

Demet Akalın ve Seda Sayan gerginliğinin ardından Seda Sayan’ın aylar önce “Demet ve Alişan’la Sabah Sabah” programına konuk olduğunda söylediği “Sağlam oturun, yarın buraya oturabilirim” sözleri tekrar gündeme geldi.


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