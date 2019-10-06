Seda Sayan’a hakaret etti, kamuda çalışma cezası aldı

Kahramanmaraş’ta yaşayan Zekeriya Atak, özel bir televizyon kanalında Zuhal Topal’ın sunduğu izdivaç programına katıldı ve ’Türkiye şehit verdi, siz burada oynadınız’ diyerek stüdyoyu terk etti. Ardından sosyal medyada bir video yayınlayan Zekeriya Atak, Zuhal Topal’ın programına kendisini Seda Sayan’ın gönderdiğini ve bunun karşılığında da Sayan ve eski erkek arkadaşı Erkan Çelik’ten 4 bin 350 lira aldığını söyledi.

90 gün hapis cezası para cezasına çevrildi

Sayan ve Çelik’in şikayeti üzerine hakaretten 2 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle İstanbul 55’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Atak, 90 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme daha sonra cezayı günlüğü 20 liradan 1800 lira paraya çevirip, Atak’ın para cezasını 4 eşit taksitte ödemesine hükmetti.

180 saat kamuya yararlı işte çalışacak

Zekeriya Atak cezayı ödemedi. Bunun üzerine cezası ’Kamuya yararlı bir işte çalıştırma’ cezasına çevrildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan Zekeriya Atak’a gönderilen çağrı kağıdında 90 gün hapis cezasının 180 saat kamuya yararlı işte çalıştırma cezasına çevrildiği ve en yakın cumhuriyet başsavcılığına müracaat etmesi gerektiği belirtildi. Atak, İstanbul’da olduğunu ve Pazartesi günü adliyeye gideceğini söyledi.

Tazminat cezasına itiraz etti

Öte yandan Zekeriya Atak hakkında katıldığı izdivaç programını ’Türkiye şehit verdi, siz burada oynadınız’ diyerek stüdyoyu terk etmesi nedeniyle Zuhal Topal tarafından tazminat davası açılmış, dava sonunda Atak’ın Topal’a 10 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verilmişti. Zekeriya Atak, bir üst mahkemeye başvurarak tazminat kararına itiraz ettiklerini söyledi.