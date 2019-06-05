Seda Sayan'dan iddialı poz

Yeni şarkısı Son Sözüm ile listelere hızlı bir giriş yapan Seda Sayan, albümü için iddialı pozlar verdi

05 Haziran 2019, Çarşamba 21:14
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Seda Sayan'dan iddialı poz

Seda Sayan, yeni single çalışması için objektiflere cesur pozlar verdi.

56 yaşındaki Sayan, fit vücuduyla adeta genç kızlara taş çıkardı.

Kısa sürede sosyal medya platformlarında paylaşılan fotoğrafa, pek çok kullanıcı tarafından yorum yapıldı.

Bazı kullanıcılar Seda Sayan'ı ABD'li efsane oyuncu Marilyn Monroe'ya benzetti.

'VÜCUT BAŞKASINA AİT'

Bazı kullanıcılar ise, fotoğrafta aşırı derecede fotoşop kullanıldığını ileri sürerek, 'Vücut başkasına ait', 'Fotoşop olduğu çok belli' yorumlarını yaptı.


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