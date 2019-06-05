Seda Sayan, yeni single çalışması için objektiflere cesur pozlar verdi.

56 yaşındaki Sayan, fit vücuduyla adeta genç kızlara taş çıkardı.

Kısa sürede sosyal medya platformlarında paylaşılan fotoğrafa, pek çok kullanıcı tarafından yorum yapıldı.

Bazı kullanıcılar Seda Sayan'ı ABD'li efsane oyuncu Marilyn Monroe'ya benzetti.

'VÜCUT BAŞKASINA AİT'

Bazı kullanıcılar ise, fotoğrafta aşırı derecede fotoşop kullanıldığını ileri sürerek, 'Vücut başkasına ait', 'Fotoşop olduğu çok belli' yorumlarını yaptı.



