Seda Sayan'dan Mehmet Ali Erbil'e şok tecavüz suçlaması
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ve Seda Sayan arasında sular durulmuyor. İki isimden peş peşe sert açıklamalar geldi. Bir dönem yakın dost olan ikilinin sitem ile başlayan tartışması ağır suçlamalara dönüştü.
15 Haziran 2021, Salı 20:55 Son Güncelleme:
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Her şey Mehmet Ali Erbil'in Tolga Yüce'nin "Geçmişi biraz daha temiz olsaydı iftar programı da sunardı. Helal olsun televizyonlar reyting alamayan bu kadını hâlâ çalıştırıyorlar" sözünü Instagram'da paylaşmasıyla başladı.
SİTEM ETTİ
Erbil, bir televizyon kanalına telefonla bağlanarak neden böyle bir paylaşımda bulunduğunu anlattı:
''Seda Sayan iki senedir beni aramadı. Bir kez bile sağlık durumumu sormadı. Yakın arkadaşlarım beni yalnız bırakmadı, fakat Seda Sayan beni aramayı bırakın, menajerime bile sağlık durumumu sormadı. Hülya Avşar ve İbrahim Tatlıses başta olmak üzere yanımdan ayrılmadılar. Eski dostunun bu suçlamaları karşısında sessizliğini bozan Sayan, Allah ıslah etsin. Allah müstahakını versin. Keşke başına gelenlerden ders çıkarıp kirli ruhunun temizlenmesi için çaba sarf etseydi. Ama maalesef huylu huyundan vazgeçmiyor.''
ŞOK TECAVÜZ SUÇLAMASI
Kızgınlığı geçmeyen Seda Sayan, bu kez sosyal medya hesabından Erbil'e ağır bir suçlamada bulundu.
Ünlü şovmenin evdeki hizmetlisine tecavüz ettiğini belirten Seda Sayan "Tuğba ile evliyken evdeki hizmetli kıza tecavüz ettiğinde sessiz kaldığım için geçmişimin kirli olduğu doğrudur. Dahası var bence işine bak ruhunu arındır" yazdı.
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