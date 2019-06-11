Yeni single çalışması Son Sözüm ile listelere hızlı bir giriş yapan Seda Sayan, Gel Konuşalım programına konuk oldu.

56 yaşındaki Sayan'ın giydiği saatli ayakkabılar ise sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

Dünyaca ünlü ayakkabı markası Giuseppe Zanotti tasarımı ayakkabıları ile göz dolduran Seda Sayan, siyah elbisesi ve düzgün fiziğiyle de dikkat çekti.

DEKOLTE UYARISI

Ramazan Bayramı’nın üçüncü gününde bir otelde sahneye çıkan Seda Sayan cesur bir sahne kıyafeti tercih etmişti.

Sayan’a kendisini izlemeye gelen ve birlikte düet de yapan yakın arkadaşı Oktay Kaynarca, esprili şekilde dekolte uyarısı yapmıştı.