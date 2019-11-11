Ünlü şarkıcı Sezen Aksu'yu evinde ziyarete giden Seda Sayan'ın "Şarkıyı okuttu, şu an çok mutlu dinliyor. Ben de dizine yatarım." notuyla paylaştığı fotoğrafı Sayan'ın hayranlarını sevindirdi.

Yeni bir Sezen Aksu şarkısı mı geliyor?

Yeni bir Sezen Aksu şarkısı okuyacağını düşünen Seda Sayan hayranları, mutluluklarını attıkları mesajlarla dile getirdiler.

İşte o mesajlardan bazıları:

- Seven Üzülür'den sonra bir Sezen şarkısı daha ortalığı yıkıp geçeceksin.

- Muhteşem bir haber. Süper, sonunda çok şükür.

- Muhteşem ötesi. Çok yakında Seda Sayan'dan slow bir şarkı geliyor.

- Seda abla ne olur, lütfen bu şarkıya çok güzel bir klip çek, sıradan olmasın.





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