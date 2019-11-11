Seda Sayan'ın fotoğrafı takipçilerini heyecanlandırdı
Seda Sayan'ın Sezen Aksu'nun dizlerinde yattığı fotoğrafı paylaşması sanatçının takipçilerini heyecanlandırdı
Ünlü şarkıcı Sezen Aksu'yu evinde ziyarete giden Seda Sayan'ın "Şarkıyı okuttu, şu an çok mutlu dinliyor. Ben de dizine yatarım." notuyla paylaştığı fotoğrafı Sayan'ın hayranlarını sevindirdi.
Yeni bir Sezen Aksu şarkısı mı geliyor?
Yeni bir Sezen Aksu şarkısı okuyacağını düşünen Seda Sayan hayranları, mutluluklarını attıkları mesajlarla dile getirdiler.
İşte o mesajlardan bazıları:
- Seven Üzülür'den sonra bir Sezen şarkısı daha ortalığı yıkıp geçeceksin.
- Muhteşem bir haber. Süper, sonunda çok şükür.
- Muhteşem ötesi. Çok yakında Seda Sayan'dan slow bir şarkı geliyor.
- Seda abla ne olur, lütfen bu şarkıya çok güzel bir klip çek, sıradan olmasın.
Bu haberi de okudularSeda Sayan: Popomda hiçbir şey yok
Bu haberi de okudularKararsız kayınvalide adayı Seda Sayan şaşırtmaya devam ediyor
Bu haberi de okudularSeda Sayan gelin adayını partide buldu