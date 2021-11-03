Şarkıcı Safiye Soyman, estetik operasyon geçirdiğini açıkladı. '2. Sayfa' programına telefonla bağlanan Seda Sayan, olayın perde arkasını anlattı.

'SAFİYE ÇAMAŞIR GİYMEYİ SEVMİYORDU'

Sayan, "Zaten Miami çok sıcak. Safiye menopozdan sonra çamaşır giymeyi sevmiyordu, sıcaktan terliyordu. ‘Hemen şunları küçülttür. Ağzıma girecek, kocaman kocaman’ dedim. Safiye beni dinledi" ifadelerini kullandı.

'BİR YILLIK DEŞARJ OLUYORUM'

Geçtiğimiz haziran ayında Seda Sayan'ın davetlisi olarak Miami'ye giden Safiye Soyman, tatilden keyifli anlarını takipçileriyle paylaşmış, "Bir yıllık deşarj oluyorum" demişti