Seda Sayan'ın ısrarlarına dayanamayan Safiye Soyman bıçak altına yattı
Safiye Soyman ve Seda Sayan'ın arasından su sızmadığını bilen bilir. Bugün Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına katılan Safiye Soyman yakın dostunun ısrarıyla ameliyat masasına yattığını söyledi.
03 Kasım 2021, Çarşamba 14:50 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Şarkıcı Safiye Soyman, estetik operasyon geçirdiğini açıkladı. '2. Sayfa' programına telefonla bağlanan Seda Sayan, olayın perde arkasını anlattı.
'SAFİYE ÇAMAŞIR GİYMEYİ SEVMİYORDU'
Sayan, "Zaten Miami çok sıcak. Safiye menopozdan sonra çamaşır giymeyi sevmiyordu, sıcaktan terliyordu. ‘Hemen şunları küçülttür. Ağzıma girecek, kocaman kocaman’ dedim. Safiye beni dinledi" ifadelerini kullandı.
'BİR YILLIK DEŞARJ OLUYORUM'
Geçtiğimiz haziran ayında Seda Sayan'ın davetlisi olarak Miami'ye giden Safiye Soyman, tatilden keyifli anlarını takipçileriyle paylaşmış, "Bir yıllık deşarj oluyorum" demişti
BUNLARI DA OKUYUN