Şarkıcı Seda Sayan, Antalya'da Filli Boya'nın gecesinde sahne aldı. Güçlü yorumuyla dünden bugüne hit olmuş şarkılarını seslendiren Seda Sayan, Türk Sanat Müziği, pop, kalk müziği ve arabesk şarkılardan oluşan geniş repertuarıyla kendisini dinlemeye gelenleri mest etti. Sezen Aksu imzalı yeni şarkısı 'Düşerim'i de ilk defa sahnede okuyan 57 yaşındaki sanatçı, bu hafta şarkısına klip çekeceğinin müjdesini de verdi.

Aynalı Seda Sayan

Tolga Çam imzalı derin yırtmaçlı ışıltılı bir kıyafet giyen Seda Sayan, sesiyle olduğu kadar elbisesiyle de dikkat çekti. Seda Sayan'ın elbisesinin üzerinde kırık ayna parçaları vardı.



