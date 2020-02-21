Seda Sayan'ın kıyafeti olay oldu
'O Ses Türkiye' yarışmasının final yapmasıyla sahnelere geri dönen Seda Sayan, giydiği cesur kıyafetiyle adından söz ettirdi.
21 Şubat 2020, Cuma 09:33 Son Güncelleme:
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Şarkıcı Seda Sayan, Antalya'da Filli Boya'nın gecesinde sahne aldı. Güçlü yorumuyla dünden bugüne hit olmuş şarkılarını seslendiren Seda Sayan, Türk Sanat Müziği, pop, kalk müziği ve arabesk şarkılardan oluşan geniş repertuarıyla kendisini dinlemeye gelenleri mest etti. Sezen Aksu imzalı yeni şarkısı 'Düşerim'i de ilk defa sahnede okuyan 57 yaşındaki sanatçı, bu hafta şarkısına klip çekeceğinin müjdesini de verdi.
Aynalı Seda Sayan
Tolga Çam imzalı derin yırtmaçlı ışıltılı bir kıyafet giyen Seda Sayan, sesiyle olduğu kadar elbisesiyle de dikkat çekti. Seda Sayan'ın elbisesinin üzerinde kırık ayna parçaları vardı.
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