Seda Sayan'ın sırrı ortaya çıktı
Corona virüs salgını nedeniyle 4 aydır Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Ören'de yaşayan Seda Sayan yıllara meydan okuyor... Güzel sanatçının sosyal medyada fotoğrafları en çok beğenilenler ve konuşulanlar arasında girince Sayan'da, güzellik sırrını açıkladı. Pilates ve yüz yogası yapıyorum.
24 Haziran 2020, Çarşamba 13:13 Son Güncelleme:
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27 Haziran Cumartesi günü Bodrum Günay Restaurant'da sahne alacak olan Seda Sayan, konsere kadar denize açılarak bol bol enerji depoluyor. Fiziğiyle ve görüntüsüyle genç kızlara taş çıkaran sanatçının her gün pilates ile beraber yüz yogası yaptığını belirterek, güzellik sırrını açıkladı.
Turizm elçisi olacak...
Tüm yazı Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Ören 'de geçirecek ve tüm konserlerine buradan gidecek olan Seda Sayan "Bu cennetin tanıtılması ve tabii ki; çok iyi korunması için her türlü desteği vermeye hazırım. Gökova ve Ören'in gönüllü turizm elçisi olacağım" dedi.