Seda Sayan'ın Instagram'da paylaştığı fotoğraf herkesi şaşırttı. Yüzüne bir şeyler olmuş, sanki karşımızda bambaşka biri var.

Sosyal medya kullanıcıları da "Seda Sayan'ın yüzüne ne oldu?" diye sorarken bir yandan da yorum yaptılar.

İŞTE O YORUMLAR:

''Yaradan artık 'Benim böyle bir kulum yoktu ki' diyecek!''

''Doktorla bir olup Seda Sayan'ı öldürmüşler''

''Işıl Reçber'e benzemiş''

''Para var estetik var''

''Sanki 20 yaşında''

''Burcu Esmersoy sandım''

BÖLÜM BAŞI 70 BİN LİRA!

Dün akşam başlayan O Ses Türkiye'de jüri koltuğunda oturan Seda Sayan, bölüm başı 70 bin lira alacak.



















