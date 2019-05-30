Sedanur davasında ilk duruşma Yozgat’ta görüldü

Yozgat Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada sanıklar Ertan B.(36), Ahmet B.(33) ve Himmet U.(46) tutuklu bulundukları Diyarbakır 2 nolu T tipi ceza evinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile hakim karşısına çıktı.

Sanıklar ‘kasten öldürme’, ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’, ‘cinsel amaçlı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan yargılandı.

Duruşmada ifadesi alınan sanıklardan Himmet U. hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek savunmasında olayla hiçbir ilgisinin olmadığını söyledi.

'BEN KİMSENİN CANINI YAKACAK BİRİ DEĞİLİM'

Himmet U. yaptığı savunmada "Suçlamayı kabul etmiyorum, olayla hiçbir ilgim alakam yok. Beni bu davanın içine çekmek istiyorlar. Ertan B. ve Ahmet B. bana iftira atıyor. Beratımı, tahliyemi istiyorum. Bu işin içinde bulunmadım. Aile ile aramızda hiçbir husumet yoktur. Ben kimsenin kanına girecek, canını yakacak bir insan değilim" diyerek kendini savundu.

'BANA İFTİRA ATIYORLAR'

Diğer sanık Ertan B. ise "Olay günü Himmet U. ’kek var çay yaptım gelin içelim’ dedi. Biz de Ahmet B. ile birlikte Himmet U.’nun davetini kabul ettik çay içmeye gittik. Sedanur da Himmet U.’nun evinin yakınındaki erik bahçesinde erik topluyordu. Himmet U. Sedanur’u da çağırmamızı istedi, biz de Sedanur’u çağırdık. Sedanur bize erik getirdi oda bizimle çay içti. Biz Ahmet B. ile daha sonra oradan ayrıldık. Sedanur kaybolduktan sonra bunu ‘Himmet U. bana iftira atar’ diye jandarmaya söylemedim. Ben cezaevinde yatan bir kişi olarak o suçun ne olduğunu biliyorum. Bana iftira atıyorlar, ben suçsuzum" diye konuştu.

AKLİ DENGESİ YERİNDE DEĞİL İDDİASI

Sanıklardan Ahmet B.de duruşmada tutarsız ifadeler vererek akli dengesinin yerinde olmadığını ve raporunun bulunduğunu ifade etti. Ahmet B. daha önce karakol ve savcılıkta verdiği ifadeleri kabul etti.

ERTAN B. VE AHMET B.'DEN ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Duruşmaya Kağızman Adliyesinden SEGBİS ile tanık olarak katılan Sedanur’un annesi Handan ve babası Abdullah Güzel ise sanıklardan Ertan B. ve Ahmet B.’den şikayetçi olduklarını söyleyerek Himmet U’nun olayla ilgili alakasının olmadığını ifade etti.

Sedanur’un annesi Handan Güzel, sanıkların en ağır bir şekilde cezalandırılması talebinde bulundu.

DURUŞMA ERTELENDİ

Duruşmada dinlenen sanık ve tanıkların ardından mahkeme heyeti tutuklu sanıkların tutukluluklarının devamına karar vererek bir sonraki duruşmayı 13 Eylül’e erteledi. Mahkeme başkanı tutuklu sanıklardan Ahmet B.’nin cezai ehliyeti olup olmadığının belirlenmesi için ise İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan rapor istedi.

İHA





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