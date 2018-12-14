Sedanur’un tırnak arasından alınan doku ile tutuklu zanlılardan E.B.’nin DNA örneklerinin eşleştiği belirlendi. Ayrıca Sedanur’un bileklerinde ip izine de rastlandı.

MEĞER İTİRAF ETMİŞ

Soruşturma dosyasında önemli bir itirafın olduğu da ortaya çıktı. Tutuklu üç zanlıdan biri olan A.K, ifadesinde Sedanur’u diğer iki zanlı ile birlikte öldürdüklerini anlattı.

Zanlının ifadesine göre E.B. ile Sedanur’u dere yatağına götürürken diğer zanlı H.U ile karşılaştılar. H.U.’ya da kendileriyle birlikte gelmelerini teklif ettiler. H.U. da onlarla birlikte gitti. Çocuğun bileklerini iple bağladılar ve cinsel saldırı sonrası da boğarak öldürdüler.

Tutuklu diğer iki zanlı ise suçlamaları kabul etmedi.