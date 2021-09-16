Türkiye Sedanur'un şüpheli ölümünde gelişme! Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Sedanur'un şüpheli ölümünde gelişme! Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Türkiye

Sedanur'un şüpheli ölümünde gelişme! Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Maltepe'de otel odasın 24 yaşındaki Sedanur Şen'in şüpheli ölümüne ilişkin Serdar Yazıcı (32) 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklandı. Yazıcı'nın, Sedanur Şen'in ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında henüz hakim karşısına çıkmadı.

16 Eylül 2021, Perşembe 13:12 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "Taksirle ölüme neden olma" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında yakalama kararı çıkarılan Serdar Yazıcı hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ayrıca "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan da soruşturma yürütüldüğü ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Şişli'de dün gözaltına alınan Yazıcı'nın çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak Metris Cezaevi'ne gönderildiği öğrenildi. Şüpheli Yazıcı'nın, Sedanur Şen'in ölümüne ilişkin ise henüz hakim karşısına çıkmadığı öğrenildi. Yazıcı'nın, Şen'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada bugün hakim karşısına çıkması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Maltepe'de bir rezidans odasında Sedanur Şen, 9 Eylül günü ölü bulunmuştu. Şen'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Serdar Yazıcı ise savcılık ifadesinin ardından "Taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilmişti. Hakimlik de adli kontrol şartıyla şüpheli Yazıcı'yı serbest bırakmıştı. Savcılık, şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz etmiş ve şüpheli Serdar Yazıcı hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.


Yazarlarımızdan
Şirin Sever
İkisinin arasındaki fark
Şirin Sever
Hakan Çelik
Çalışmalarıyla takdir kazandılar
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Benziyorlar!
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
AB içinde çıban: Viktor Orban
Oral Çalışlar
Murat Gülderen
Türkiye'nin verisi emin ellerde
Murat Gülderen
Murat Çelik
O mitingde Prof. Şenol olsaydı?
Murat Çelik
Banu Şen
Başkent'ten yükselen lale diyarı: Sincan
Banu Şen
Erkut Can
Dünya yıldızları Türkiye’ye koştu
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika: Antalya'da öğrencileri tehdit eden müdür yardımcısı tepki çekmişti! Açığa alındı