Sedat Doğan yeniden cezaevinde

Dolandırıcılık yüzünden Türkiye’den kaçan Sedat Doğan’ın, Brezilya’da yine hırsızlık yaptığı ve cezaevine girdiği iddia edildi

22 Şubat 2019, Cuma 08:54
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Sedat Doğan yeniden cezaevinde

Işın Karaca’nın eski eşi Sedat Doğan’ın başı dertten kurtulmuyor. Türkiye’de birçok ismi dolandırdığı iddiasıyla Brezilya’ya kaçan yönetmen, vukuatlarına bir yenisini daha ekledi. Geçen sene hırsızlık yüzünden cezaevine giren Sedat Doğan’ın, yeniden gözaltına alındığı öğrenildi. 

AİLESİNDEN YARDIM İSTEDİ

Yönetmenin, son olarak yaşlı bir kadının 4 bin dolar (21 bin 279 TL) değerindeki köpeğini çaldığı iddia edildi. Kadının şikayeti üzerine ifade veren Sedat Doğan hakkında, iki yıl hapis istemiyle dava açıldı. Cezaevinde bulunan yönetmenin yine ailesinden yardım istediği konuşuluyor. (Milliyet)

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