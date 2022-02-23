Sedat Peker hakkında kırmızı bülten kararı!

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker hakkında Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi ve Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılamalar devam ediyor.

Her iki mahkemede firari konumda olan bir numaralı sanık Sedat Peker hakkında Adalet Bakanlığı’na yazı yazarak “Kırmızı Bülten” talebinde bulunmuştu. Mahkemelerin yazıları sonrası harekete geçen Adalet Bakanlığı Interpol’e yazı yazarak Peker hakkında yurt dışında da aranması için kırmızı bülten çıkarılmasını talep etti. Uzun süredir beklenen karar 1 Şubat tarihinde verildi. Interpol, 194 ülkede Sedat Peker hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına karar verdi. Alınan karar mahkemelere iletildi.

Damla Güler / Milliyet







