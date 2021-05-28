Türkiye Sedat Peker olayında 3 gözaltı

Sedat Peker olayında 3 gözaltı

Türkiye

Sedat Peker olayında 3 gözaltı

Sedat Peker suç örgütü operasyonunda adreslerinde bulunamayan 3 kişi bugün gözaltına alındı.

28 Mayıs 2021, Cuma 13:48 Son Güncelleme:
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Sedat Peker Suç Örgütü'ne yapılan operasyonlarda adreslerinde bulunamayan kişilere yönelik bugün İstanbul ve Çanakkale'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda aranan 3 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Geçen ay Sedat Peker Suç Örgütü'ne yapılan operasyonlarda adreslerinde bulunamayan kişilere yönelik İstanbul ve Çanakkale'de bugün bir operasyon daha gerçekleşti. Aranan kişilere yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 3 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.



Ali Çağlar TINBEK/İSTANBUL,(DHA)

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