Türkiye Sedat Peker suç örgütüne operasyon! 15 gözaltı!

Sedat Peker suç örgütüne operasyon! 15 gözaltı!

Türkiye

Sedat Peker suç örgütüne operasyon! 15 gözaltı!

Sedat Peker suç örgütüne yönelik İstanbul'da yapılan operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

12 Temmuz 2021, Pazartesi 11:28 Son Güncelleme:
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Son dakika haberine göre, İstanbul'da, elebaşılığını Sedat Peker'in yaptığı suç örgütüne yönelik operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 Nisan'da söz konusu suç örgütüne yönelik operasyon sonrası elde edilen bilgi ve delillerle çalışmayı derinleştirdi.

Suç örgütünün restoran zinciri sahibi bir şirketi yağmaladığı tespiti üzerine harekete geçen ekipler, örgüt adına yağmalama suçuna karıştığı iddia edilen 18 kişiyi yakalamak için belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyonda, şüphelilerden 15'i gözaltına alındı.


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