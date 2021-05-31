Türkiye Sedat Peker suç örgütüne yönelik operasyonda Abdullah S. tutuklandı

Sedat Peker suç örgütüne yönelik operasyonda Abdullah S. tutuklandı

Türkiye

Sedat Peker suç örgütüne yönelik operasyonda Abdullah S. tutuklandı

Son dakika haberine göre, Sedat Peker suç örgütüne yönelik operasyonda 28 Mayıs'ta İstanbul ve Çanakkale'de eş zamanlı baskın düzenlenmişti. Gözaltına alınan Abdullah S., tutuklandı.

31 Mayıs 2021, Pazartesi 14:32 Son Güncelleme:
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sedat Peker'in elebaşı olduğu organize suç örgütüne yönelik 9 Nisan'da 63 kişiye yönelik gerçekleştirdiği operasyonda, adreslerinde bulunamayan şüphelilere yönelik 28 Mayıs'ta İstanbul ve Çanakkale'de eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyonda suç örgütü içinde kilit rol oynadığı öne sürülen firari şüpheli Abdullah S., Çanakkale'de saklandığı lüks villada gözaltına alındı. Şüpheliler Ulaş B. ve Ümit G. de saklandıkları ev ve iş yerlerinde yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda ise, çok sayıda dijital materyal ve cep telefonu ele geçirildi. Polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Ümit G. ve Ulaş B., serbest bırakıldı. Suç örgütünün taşınmaz malları ile bazı şirketlerini üzerine geçirdiği iddia edilen Abdullah S. ise, tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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