Sigorta SEDDK atamaları ile sektör çifte bayram yaptı

SEDDK atamaları ile sektör çifte bayram yaptı

Sigorta

SEDDK atamaları ile sektör çifte bayram yaptı

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanlığına Türker Gürsoy atandı.

25 Mayıs 2020, Pazartesi 17:59 Son Güncelleme:
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Sigortacılık ve özel emeklilik sektörlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesine dair görevleri yürütmek üzere kurulan Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanlığına Türker Gürsoy atandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete‘de yayımlanan karara göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilişkilendirilen söz konusu kurumun başkan ve üyeleri belli oldu. Buna göre, kurumun başkanlığına Türker Gürsoy, ikinci başkanlığına Ali Ersoy, üyeliklerine ise Ender Şenol, Fatih Küçükcan, Rifat Vefa Murteza getirildi.


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