Sedef Avcı, kaslarıyla şov yaptı

Kıvanç Kasabalı ile evli olan Sedef Avcı 2013 yılında oğlu Can'ı kucağına almıştı.

Evliliklerinde 14 yılı geride bırakan çift, aşklarını her fırsatta dile getiriyor.

Sedef Avcı daha önce, "Kıvanç karşıma çıkmasa evliliği düşünmezdim"sözleriyle mutluluğunu dile getirmişti.

İstediği forma kavuştu

2013 yılında evlat sahibi olan Sedef Avcı, doğumdan sonra kendini spora verdi.

Bugün ise Instagram'da spor yaparken bol bol story paylaştı.

Kaslarıyla dikkat çeken Avcı, istediği forma kavuşmuş gibi.

Öğretmenler gününde anlamlı hareket

Sedef Avcı, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde, öğretmeni Olcay Sayın'ı ziyaret etmişti.

Birlikte çekildikleri fotoğrafı paylaşarak, "İlkokul demek hayata ilk atıldığın yer demek. Mümkün mü okula ilk gittiğin günleri unutmak.Ya da öğretmenini. Tabii ki değil. Bana kattıkların için sana minnet borçluyum canım öğretmenim. Ne şanslıyım ki yıllar sonra muhteşem kızların sayesinde bugün seninle eski günleri andık. Seni çok seviyorum.Tüm öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutlu olsun" notunu düşmüştü.

Sedef Avcı'nın bu hareketi takdir toplamıştı.



