Magazin Sedef Avcı rolün etkisinden çıkamadı

Sedef Avcı rolün etkisinden çıkamadı

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Sedef Avcı rolün etkisinden çıkamadı

Sedef Avcı, Exxen’de yayınlanan ve kadına şiddeti konu alan ‘Hükümsüz’ dizisinde yakılarak araçtan atılan Meryem’i canlandırdı.

03 Şubat 2021, Çarşamba 08:10 Son Güncelleme:
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Rolünün etkisinden uzun süre çıkamayan oyuncunun, yanık makyajının altı saat sürdüğü öğrenildi. Kadına şiddeti konu alan ve gerçek hayat hikayelerini anlatan Hükümsüz’de Sedef Avcı, yakılarak arabadan atılan Meryem’in hüzün dolu hikayesini canlandıracak. Esma ve Filiz ise kendi davalarındaki kararlılık ile diğer kadınların umudu olacak.

Sedef Avcı, Exxen’de yayınlanan ve başrollerini Burçin Terzioğlu, Hande Doğandemir, Alican Yücesoy ve İsmail Hacıoğlu’nun paylaştığı “Hükümsüz”ün 5.bölümünde izleyici karşısına çıkacak.


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