Sedef Avcı rolün etkisinden çıkamadı

Rolünün etkisinden uzun süre çıkamayan oyuncunun, yanık makyajının altı saat sürdüğü öğrenildi. Kadına şiddeti konu alan ve gerçek hayat hikayelerini anlatan Hükümsüz’de Sedef Avcı, yakılarak arabadan atılan Meryem’in hüzün dolu hikayesini canlandıracak. Esma ve Filiz ise kendi davalarındaki kararlılık ile diğer kadınların umudu olacak.

Sedef Avcı, Exxen’de yayınlanan ve başrollerini Burçin Terzioğlu, Hande Doğandemir, Alican Yücesoy ve İsmail Hacıoğlu’nun paylaştığı “Hükümsüz”ün 5.bölümünde izleyici karşısına çıkacak.







