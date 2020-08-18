Sedef Avcı'nın acı günü!
Karantina günlerini eşi Kıvanç Kasabalı ve oğlu Can ile birlikte evinde geçiren Sedef Avcı, normalleşme süreciyle birlikte soluğu tatil beldesinde almıştı. Keyifli paylaşımlara imza atan Avcı, bu defa hayranlarını üzdü. Güzel oyuncu, dedesinin vefat haberini takipçileriyle paylaştı.
18 Ağustos 2020, Salı 09:08 Son Güncelleme:
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Pandemi sürecinde sosyal medyayı aktif olarak kullanan Sedef Avcı, gerek sporla gerek çocuklarla ilgili paylaşımlarıyla herkese fayda sağlayacak aktivitelerden bahsetmişti. Normalleşme süreciyle birlikte ailesini yanına alarak tatile çıkan ve paylaşımlarına buradan devam eden Avcı, bu defa kendisini çok üzen bir vefat haberini paylaştı.
'Yolun ışık olsun canım dedem'
Dedesinin oğlu Can’la top oynarken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Avcı, “Yolun ışık olsun canım dedem. Seni çok seviyorum” dedi.
Sedef Avcı’nın paylaştığı bu vefat haberi sonrasında pek çok meslektaşı başsağlığı dileklerinde bulundu.
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