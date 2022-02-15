Türkiye Sedef Kabaş'ın tutukluluğuna itiraz reddedildi!

Sedef Kabaş'ın tutukluluğuna itiraz reddedildi!

Türkiye

Sedef Kabaş'ın tutukluluğuna itiraz reddedildi!

İstanbul 36. Asliye Ceza Mahkemesi, Sedef Kabaş'ın tutukluluğuna yapılan itirazı reddetti. Kabaş, 11 Mart'ta ilk kez hakim karşısına çıkacak.

15 Şubat 2022, Salı 13:28 Son Güncelleme:
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"Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği'nce 22 Ocak'ta tutuklanan Sedef Kabaş hakkındaki soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı Basın Bürosu'nca geçen cuma tamamlandı. İstanbul 36. Asliye Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etti.

İstanbul 36. Asliye Ceza Mahkemesi gazeteci Sedef Kabaş’ın tutukluluk haline yapılan itirazı reddetti. Kabaş 11 Mart’ta hakim karşısına çıkacak.


İDDİANAME

İddianamede, gazeteci Sedef Kabaş "şüpheli", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "müşteki", İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu "mağdur" sıfatıyla yer alıyor. İddianamede, Sedef Kabaş hakkında zincirleme şekilde "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 1 yıl 5 aydan 8 yıl 2 aya kadar hapis talep edilirken, 14 Ocak tarihli programda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na yönelik sözleri nedeniyle de "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan toplam 2 yıl 4 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapsi isteniyor.


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