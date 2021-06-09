Şef Akademi ne zaman başlıyor? İşte Şef Akademi'nin jüri üyeleri
Şef Akademi programının tanıtımları yayınlandı. Yüzlerce başvuru arasından “Şef Akademi” finalisti olan on beş yarışmacı, jüri üyelerinin karşısına çıkarak maharetlerini sergileyecek. Yarışmacılar, Türkiye'nin ünlü şefleri karşısında yemek konusundaki kabiliyetlerini sergilerken, hem bireysel hem de ekip olarak birbirleriyle kıyasıya rekabette olacaklar. Peki, Şef Akademi jüri üyeleri kimler?
09 Haziran 2021, Çarşamba 17:08 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Yeni yemek programı Şef Akademi 14 Haziran Pazartesi başlıyor. Şef adayları arasında büyük rekabetin yaşanacağı program saat 20:00'de ekrana gelecek.
Yayınlandığı ilk hafta üç akşam üst üste ekrana gelecek "Şef Akademi"de gerçekleşecek elemelerin sonunda akademiye kabul edilen on beş yarışmacı, üçer kişilik takımlar oluşturacaklar.
ŞEF AKADEMİ JÜRİ ÜYELERİ KİMLER?
Türkiye'nin ünlü şefleri Arda Türkmen, Ali Ronay ve eşsiz yemek kültürüyle gurme ve gezgin Ayhan Sicimoğlu, Şef Akademi yarışmacılarının yemeklerini yorumlayıp puanlayacaklar.
Yarışmanın perde arkası ''Şef Akademi Doğada'' programında!
“Şef Akademi” programında birbirleriyle yarışan şef adayları hafta içi her gün gündüz kuşağında yayınlanacak “Şef Akademi Doğada” programında da ayrı bir rekabet içinde olacaklar.
Yarışmacılar “Şef Akademi Doğada” kapsamında, eleme geceleri için koruma kazanacakları ve birçok farklı avantajlara sahip olacakları yarışlara katılacak, eleme gecelerinde de etaplarda bireysel ve takım oyunlarıyla yarışacaklar.
Programda “Şef Akademi” yarışmacıları, doğal tarımın yapıldığı ve sürdürülebilirliği benimseyen “Şefköy” adı verilen ekolojik olarak tasarlanmış alanda hem birbirleriyle yarışıp hem de doğayla iç içe keyifli bir hafta geçirirken, izleyiciler de yarışmanın perde arkasına şahit olacaklar.