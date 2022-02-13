14 Şubat Sevgililer Günü; dünyayla eş zamanlı olarak ülkemizde de bir arada olmak, sevdiklerimizle buluşmak ve ortak sofraları paylaşmak için vesile olan günlerden biri. Ben sofralarımızın sevgiyi, dostluğu, aşkı birleştiren en önemli unsurlardan biri olduğunu düşünüyorum. İşte tam bu nedenle MYK Restoran’da ‘Sevgiye Dair Her Şey’ konsepti başlattık. Sadece sevgiliyi değil, annelerimizi, çocuklarımızı, en sevdiğimiz dostlarımızı da alıp onlara olan sevgimizi ilan etmeye değer bir gece için kolları sıvadık. Amacımız sevgiye dair ne varsa ortak bir sofrada aşkla dostlukla ve mutlulukla paylaşabilmek. MYK Restoran’da yapacağımız ve benim özel yemeklerimle donanacak ‘sevgi sofraları’nda yer alamayacakları da unutmadım ve bu özel günü evinde kutlayacaklar için de tariflerim sofralarınızda yer alsın istedim. Evde yapımı biraz zor olsa da bu özel günü sevgi ve emekle perçinleyecek bir tarif vermek istiyorum. DENİZDEN kitabımdan sizler için seçtiğim bu özel tarifi, Sevgililer Günü’nü evde kutlayacaklara hediye ediyorum.

SOMON KARADENİZ (4 porsiyon)

Malzemeler

400 gr. Karadeniz somonu

60 gr. krema

Üç adet yaprak jelatin

Dört dal pırasa

Bir adet kapya biberi

Tuz

Taze çekilmiş tane karabiber

ANANAS HAVYAR

200 ml. ananas suyu

İki adet yaprak jelatin

250 ml. ayçiçek yağı

NAR FRAMBUAZ SOS

175 ml. taze sıkılmış nar suyu

125 gr. frambuaz

30 gr. toz şeker

GARNITÜR

Kurutulmuş portakal tozu

YAPIM AŞAMALARI:

Somon fileto ve kremayı blenderden geçirin. Tuz ve karabiberi ekleyip buzdolabına kaldırın. Pırasaları boyuna kesin, yaprak yaprak ayırın. Kaynar suyun içinde pırasaları iki dakika boyunca haşlayın. Süzün ve buzlu suda bir dakika bekletip kurulayın.

Ayrı bir buzlu suyun içine jelatini ekleyip yumuşayana kadar bekletin. Buzdolabındaki somonu çıkarın, içine yumuşayan jelatini ekleyin ve karıştırın. Sıkma torbasına alın. Kapya biberi ocağın üzerinde közleyin. Ardından kabuğunu soyun ve ince uzun doğrayın.

Tezgaha gergin şekilde streç film açın. Kurulanan pırasa yapraklarını birbirine değecek şekilde, boyuna açarak dizin. Sıkma torbasındaki somonu pırasa yapraklarının ortasına, yatay şekilde sıkın. Doğranan kapya biberi üzerine yerleştirin ve üzerine bir kat daha somon sıkın.

Streç filmi kenarlarından tutup, hava almayacak şekilde sıkıştırarak sarın, rulo haline getirin ve kenarlarından bağlayın. Rulo haline gelen somonu, alüminyum folyoya sıkı bir şekilde sarın. Pişirme kağıdı serilmiş fırın tepsisine alın ve 100 derece buhar ayarında olan fırında 25 dakika boyunca pişirin. Fırından çıkardığınız ruloyu buzlu suyun içinde üç dakika bekletin ve süre sonunda folyo ve streç filmden ayırıp dilimleyin.

ANANAS HAVYAR:

Ananası soyun, blenderden geçirin. Süzgeç yardımıyla süzün ve çıkan ananas suyunu küçük bir tencereye alın. Buzlu suyun içinde yumuşatmak için jelatini yerleştirin. Yumuşayan jelatini ananas suyuna ekleyin ve ocağa alın. Kaynama derecesine getirdiğiniz ananas suyunu ocaktan alın ve oda sıcaklığına gelinceye kadar bekleyin. Daha sonra şırınganın içine alın ve buzdolabından çıkan soğuk ayçiçek yağının içine damla damla sıkın. Ayçiçek yağını buzdolabına kaldırın ve 10 dakika bekletin. Delikli hayvar kaşığıyla ananas havyarlarını yağın içinden ayrı bir kaseye alın ve yine buzdolabına kaldırın.

NAR FRAMBUAZ SOS:

Nar suyu, frambuaz ve toz şekeri tavaya alın. 10 dakika kaynatıp blenderden geçirin ve soğumaya alın.

SUNUM:

Dilimlenen somonu tabağa alın, ananas havyar, soğuk nar frambuaz sos ve kurutulmuş portakal tozuyla servis edin.



