Sefa Doğanay: İp askı yaptırdım bacım

Şarkıcı Seda Sayan, yaşlanmayı önlemek için yüzüne bir estetik daha yaptırdı. 'Fransız Askısı' adı verilen yöntemle yüzünü gerdiren Sayan, o anları takipçileriyle paylaştı.

Sefa Doğanay ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Sayan'ı ti'ye aldı. Sayan'ın pozunun aynısını veren Doğanay, o kareyi "İp askı yaptırdım bacım" notuyla yayınladı.

'Çok güzel olmuş'

Sefa Doğanay'ın paylaşımına beğeni ve yorum yağdı. Doğanay'ın paylaşımına yorum yapan Seda Sayan ise, kahkaha emojileri koyarak "Çok güzel olmuş" yazdı.







