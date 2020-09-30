Magazin Sefa Doğanay: İp askı yaptırdım bacım

Sefa Doğanay: İp askı yaptırdım bacım

Magazin

Sefa Doğanay: İp askı yaptırdım bacım

Komedyen Sefa Doğanay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 'Fransız Askısı' adı verilen yöntemle yüzünü gerdiren şarkıcı Seda Sayan'ı ti'ye aldı. Doğanay'ın esprili paylaşımı takipçilerini güldürdü.

30 Eylül 2020, Çarşamba 13:03 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Şarkıcı Seda Sayan, yaşlanmayı önlemek için yüzüne bir estetik daha yaptırdı. 'Fransız Askısı' adı verilen yöntemle yüzünü gerdiren Sayan, o anları takipçileriyle paylaştı.

Sefa Doğanay ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Sayan'ı ti'ye aldı. Sayan'ın pozunun aynısını veren Doğanay, o kareyi "İp askı yaptırdım bacım" notuyla yayınladı.

'Çok güzel olmuş'

Sefa Doğanay'ın paylaşımına beğeni ve yorum yağdı. Doğanay'ın paylaşımına yorum yapan Seda Sayan ise, kahkaha emojileri koyarak "Çok güzel olmuş" yazdı.


İlgili Haberler
Sefa Doğanay'ın hayranı: Ben onu çok sevdim, o gitti beni dava etti


;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Sercan Yaşar
Yeni reklam yüzümüz: MasterChef
Sercan Yaşar
Filiz Özkol
Baba: Adı vardı, kendi yoktu
Filiz Özkol
Elif Demirtaş Bilir
Aşkları dillere destan oldu
Elif Demirtaş Bilir
Yasemin Candemir
Anne sütünü takılara hapsetmek...
Yasemin Candemir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Elsa Hosk hamile