Türkiye Sefaköy'de İETT otobüsü kazası! 7 kişi yaralandı

Sefaköy'de İETT otobüsü kazası! 7 kişi yaralandı

Türkiye

Sefaköy'de İETT otobüsü kazası! 7 kişi yaralandı

İstanbul Sefaköy'de yan yolda İETT otobüsü kaza yaptı. Kaza sonrası otobüsteki yolcular camlar kırılarak çıkartıldı. Kazada 7 kişi yaralandı.

22 Ocak 2022, Cumartesi 13:14 Son Güncelleme:
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Kaza, Küçükçekmece Sefaköy D-100 Aksaray istikametinde yanyolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Saadettin Güvercin'in kullandığı 146 sefer sayılı Boğazköy Mahallesi - Bakırköy hattına ait İETT otobüsünün, Sefaköy durağından yolcu aldıktan kısa bir süre sonra sağ ön lastiği patladı. Bariyerleri kırıp aşan otobüs yeşillik alandaki Atatürk Havalimanı'nın demir korkuluklarına yaslandı. Kapıların açılmaması üzerine yolculardan biri çekiçle otobüsün camları kırdı. Kazadan yara almayan yolcular hemen otobüsün içinden çıkarken yaralanan yolculardan bazılarını da vatandaşlar otobüsün içinden tahliye etti. 

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, polis ve itfaiye sevk edildi. Yaralandığı için otobüsün içinden çıkamayan yolcular itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışması ile sedyeye alınarak otobüsün kırılan camından çıkarıldı. Kazada şoförle birlikte 7 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Otobüsün duraktan yolcu aldıktan sonra koltuklarının tamamen dolu olduğu, ayakta da bir kaç yolcunun bulunduğu öğrenildi.


"TAKLA ATACAĞIZ SANDIM"

Kazayı anlatan otobüs şoförü Saadettin Güvercin, "Yolcuları aldıktan sonra aşağı doğru iniyorduk. 30 metre ilerledikten sonra sağ ön tekerimiz patladı. Daha sonra araba kendini sağ tarafa attı. Hızımız 20-30 arasındaydı araba durmadı sağa doğru uçtuk. Koltuklar doluydu, ayakta da 3 kişi vardı" diye konuştu. 

Kazadan yara almadan kurtulan yolculardan biri olan Emre Doğan da konuşmasında "Önce bir sarsıntı geçirdik ben hemen direğe tutundum. Sağ taraftan vurduk, herhalde takla atacağız dedim" ifadelerine yer verdi.

Kaza nedeniyle D-100 karayolunun Sefaköy mevkiinde yanyol Aksaray istikameti trafiğe kapatıldı. Olay yerine gelen İBB ekipleri bariyerlere yeşil alana uçan otobüsün ön kısmına saplanan bariyerleri keserek kurtarma çalışması yaptı.


DHA


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